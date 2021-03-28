الدمام 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسافتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم، تدريباته ضمن معسكره المقام بمدينة الدمام، الذي يمتد حتى العاشر من شهر أبريل المقبل، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخليجية والآسيوية القادمة خلال العام الجاري.وأجرى المنتخب تدريباته تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي قسّم الحصة التدريبية على فترتين، حيث كانت الفترة الأولى على صالة نادي الاتفاق،وعمد خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق اللاعبين للتمارين اللياقية،فيما أجريت تدريبات الفترة الثانية في صالة القاعدة الجوية، إذ خضع اللاعبون لتدريبات وتمارين تكتيكية تركزت في اللعب على مساحات ضيقة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.واستدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فارس القحطاني للالتحاق بالمعسكر.// انتهى //20:23ت م0186