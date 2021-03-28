حفرالباطن 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسصعد فريق الباطن رسميًا إلى الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.وحقق الباطن فوزًا على التسامح بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم، لحساب الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى للناشئين، وبات ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز للناشئين بعد كل من الفيحاء والفيصلي.يذكر أن الفيحاء حسم لقب دوري الدرجة الأولى للناشئين بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.// انتهى //20:24ت م0187