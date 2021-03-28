أثينا 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسفاز المنتخب اليوناني على نظيره الهندوراسي 2 - 1، في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات المنتخب اليوناني للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.وسجل أهداف اليونان إيفانغيلوس بافليديس في الدقيقتين 14، 59، فيما سجل دييغو لوبيس الهدف الوحيد لهندوراس في الدقيقة 41.وتستعد اليونان لاستضافة جورجيا الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.// انتهى //20:28ت م0189