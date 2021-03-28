مكة المكرمة ١٥ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبين، اليوم, مبادرة "قبلة الموهبة"، ضمن ملتقى مكة الثقافي وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح التواصل الفعال بين المستخدم و إدارة الموهوبين (بنين / بنات).وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمة رقيمة متطورة وغير مسبوقة تساعد الباحثين من الطلاب والطالبات على التواصل مع المركز البحثية للارتقاء بجودة العملية التعليمية، والنهوض بمجتمع المعرفة في المملكة، وذلك عبر تقديم حزمة برامج تعليمية ثرية وجمع الخدمات المقدمة للموهوبين بمكة المكرمة في تطبيق واحد؛ تسهيلا لأولياء الأمور و الطلاب والباحثين و المهتمين في مجال الموهبة والإبداع وتعزيزا لشعار كيف نكون قدوة في رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية والالتزام بها وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م.// انتهى //20:29ت م0190