القاهرة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه في السفارة اليوم، السفير الإماراتي لدى مصر الدكتور حمد سعيد الشامسي بمناسبة استلامه مهام عمله في القاهرة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:38ت م0216