الطائف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأقرت أمانة الطائف الخطة الرقابية خلال شهر رمضان،التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أن الأمانة خلال شهر رمضان تكثف استعداداتها وتحرص على رفع جاهزية بلدياتها الفرعية وإداراتها، حيث تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد، والمولات والأسواق التجارية، مشيرا إلى الانتهاء من تهيئة المسالخ الرئيسة ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحال والمراكز التجارية.من جهته أوضح وكيل الخدمات بالأمانة فيصل الزهراني أن البلديات كثفت الحملات والزيارات للمنشآت الصحية، في إطار خططها المعدة لاستقبال شهر رمضان، إذ بلغت الزيارات خلال 15 يوماً الماضية 795 زيارة نتج عنها تحرير 55 مخالفة وإغلاق 27 منشأة ومستودعات ومراكز بيع مواد غذائية، وإتلاف 3 أطنان و322 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.// انتهى //22:40ت م0219