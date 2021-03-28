جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسشاركت الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة القنفذة بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة في فعاليات أسبوع البيئة لعام 1442 هـ الذي أقيم بعنوان "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأوضح رئيس الجمعية متعب المهابي أن الجمعية وزعت على مدار خمسة أيام مجموعة من الشتلات الزراعية على المواطنين والمشاركين بهدف نشر ثقافة المحافظة على الغطاء الزراعي ،ما سينعكس إيجاباً على البيئة، كما نظمت روزنامة من الأنشطة التثقيفية والمبادرات تطوعية التي اشتملت على تنفيذ مبادرات لتنظيف بعض المتنزهات الوطنية، والحدائق العامة، وغرس الشتلات الزراعية في عدد من المواقع.// انتهى //22:42ت م0221