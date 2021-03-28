الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسكثف المنتخب السعودي الأول اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.وأجرى لاعبو المنتخب مساء اليوم، حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ، عند الساعة 45 : 5 مساءً على ذات الملعب، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" يعقدُ غدٍ، عند الساعة 30 : 12 مساءً مؤتمرًا صحفيًا عبر الاتصال المرئي للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين.// انتهى //22:46ت م0223