الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسعاود المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا اليوم، تدريباته بعد المباراة الودية أمس، أمام ضيفه منتخب ليبيريا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.وأجرى المنتخب مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا.ويختتم غدًا، تدريباته بحصة مسائية في تمام الساعة الرابعة والنصف، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا يوم الثلاثاء المقبل.واستبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب حسن آل سليس، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية إصابته خلال مجريات المباراة الودية أمس السبت بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي، والتي حلّ فيهاثانياً.// انتهى //22:46ت م0224