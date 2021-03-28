سكاكا 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسافتتحت وزارة التجارة مبناها الجديد لخدمة العملاء والمستهلكين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، حيث يقدم خدمات قطاع الأعمال وخدمات الرقابة للمستفيدين بالمنطقة والمراكز المجاورة والتابعة لها.ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل كافة الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تطبق في مراكز خدمة العملاء مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتسهم في تقديم خدمة نوعية لهم.كما تقدم الوزارة أيضاً وعلى مدار الساعة 52 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mci.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.// انتهى//22:51ت م0228