الطائف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأطلقت جمعية فتاة ثقيف الخيرية، مبادرة "لنكن سنداً لهم" بدعم من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية الشريكة لتنفيذ المبادرة.وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها شرعت في إيصال السلات الغذائية للمستفيدين، وبالتعاون مع فريق إحسان التطوعي, مشيرة إلى أنه جرى توزيعها وفقا لما يلي جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية، 400 سلة رمضانية، و جمعية العون الخيرية 400 سلة, وجمعية كهاتين 600 سلة، وجمعية اليقظة النسائية 500 سلة.// انتهى //23:32ت م0239