بريدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسفسح المحجر الحيواني والنباتي بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في منطقة القصيم عن 30000 آلاف شتلة فراولة بعد تطبيق الإجراءات المحجرية عليها.وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة في المنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي أن هذه الواردات تعد ذات مردود اقتصادي عالٍ و محفز للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأصحاب المشروعات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المحجر يقدم خدماته طوال العام على مدار ٢٤ ساعة لخدمة المصدرين والمستوردين بالمنطقة والمناطق الأخرى، بالتعاون مع الجهات الحكومية داخل المطار وذات العلاقة، مؤكدا أن المحجر والعاملين فيه يبذلون جـهوداً لفحص الواردات النباتية والحيوانية ومنتجاتها بأحدث الأجهزة داخل مختبرات الوزارة .وأشار إلى أن جميع الواردات التي تصل البلاد عبر محجر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم مطابقة لقانون الحجر البيطري و النباتي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية بالمملكة.يذكر أنه بعد رفع الحضر لعام 2020 تم استيراد عدد (280000) شتلة نباتية و ( 36000) ألف زهرة قطف، ومجموعة من البذور المتنوعة للخضار، بالإضافة إلى استيراد الطيور الحية والحيوانات الأليفة وغيرها، كما تمثلت الصادرات النباتية أنواع مختلفة من التمور وفسائل النخيل وعقل التين والسواك وغيرها، التي تصدر للعديد من الدول في العالم.// انتهى //02:03ت م0013