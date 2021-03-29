الداير 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالشراكة مع صحة جازان ، برنامج "الاستشاري الزائر" وذلك بمستشفى بني مالك العام بمحافظة الداير.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان محمد بن إسماعيل الحازمي، أن 49 استشارياً وأخصائياً وفنياً في تخصصات مختلفة شاركوا في الزيارة ، قاموا بالكشف وتقديم العلاج لـ 592 حالة، و تحويل 97 منهم لمستشفيات المنطقة، إضافة إلى تأمين الدواء لـ 371 مريضاً .وأشار الحازمي إلى أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة للمرضى شملت تخصصات "الباطنية، والعيون، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والأشعة، والأسنان، والجلدية والمسالك البولية"، بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والعلاج الطبيعي والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية، مثنياً على جهود وتعاون إدارة المستشفى على ما قدموه من تسهيلات للفريق الطبي المشارك.//انتهى//02:26ت م0015