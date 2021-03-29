عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
المدينة المنورة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .
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