المدينة المنورة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .// انتهى //07:40ت م0023