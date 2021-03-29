بيروت 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لـ"السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر".واهتمت بالجمود المسيطر على أزمة تشكيل الحكومة بالإضافة إلى المخاوف من الانقطاع التيار الكهربائي مع توقف إحدى المحطات عن العمل بسبب نفاذ الوقود.وركزت على تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويد التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تسهم في تأجيج الأزمة.وتابعت تعطل الملاحة في قناة السويس بسبب سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في المجرى المائي.وأخبرت عن توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، على اتفاق مبادئ تنص على عدد من البنود من بينها تكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية.// انتهى //09:40ت م0025