القاهرة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبخاصة ملف سد النهضة والوضع في ليبيا.ونشرت صحف الإثنين تحذير وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي من أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ستنتج عنها تداعيات سلبية ضخمة.وأنبأت عن إعلان الجيش الليبي تشديد الإجراءات الأمنية في بنغازي بعد اكتشاف عشرات الجثث المخترقة بالرصاص منتصف الشهر الجاري.وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الحملة الأمنية التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول شمال شرق البلاد ضد أذرع تنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت إلى اتفاق المبادئ الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جوبا تمهيدًا لمفاوضات سلام يتطابق معظم بنوده مع بنود الاتفاق الموقع بين رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في سبتمبر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية، معتبرًا أن رد ميليشيات الحوثيين على مبادرة المملكة العربية السعودية عبر تصعيد الهجمات يؤكد تبعيتها لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.وتحدث صحف مصر عن إصابة 14 شخص في هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية بمدينة ماكاسار الإندونيسية بإقليم سولاويزي.// انتهى //09:48ت م0027