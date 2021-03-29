نيودلهي 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 291 وفاة و68020 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها أن إجمالي عدد وفيات الفيروس وصل إلى 161843 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 12039644 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 11355993 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //10:01ت م0028