الطائف 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً .بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //10:26ت م0030