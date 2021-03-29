عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
الطائف 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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