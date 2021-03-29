بغداد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم.وتطرقت إلى تأكيد الرئيس صالح خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق, أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية في دعم العملية الانتخابية والمراقبة الأممية للانتخابات.وتناولت الصحف الاجتماع المقرر أن يعقده وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن في بغداد اليوم للتحضير للقمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية المقرر عقدها في العاصمة العراقية لاحقاً.وتابعت صحف بغداد محاور الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المقرر إنطلاقه الشهر المقبل.// انتهى //10:33ت م0031