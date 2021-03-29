الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسسجل أكاديميان سعوديان في مجال طب الأسنان بمستشفى طب الأسنان الجامعي في المدينة الطبية وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لـ "أداة قياس انحراف الإطباق” .وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان (تخصص تقويم الأسنان) الدكتورة حصة الهويش، أن بعض المرضى يعاني من ميلان في الفك العلوي والأسنان على المحور العرضي، مشيرة إلى أن الأداة تتكون من إطار في جزء أفقي ممتد وزوجين من الأذرع الجانبية المرتبطة بالجزء الأفقي يمكن فصلها عن بعض و ذراعٍ عمودي في منتصف مقدمة الذراع الأفقي ومجموعة قياس موضوعة في الجزء الخلفي من الذراع الأفقي تضم مجاميع قياس "منقلة" متصلة بشكل دائري بالجزء الخلفي من الذراع الأفقي، وقد تم وضع المنقلة ولوحة العضة المتصلة بها لتدورعلى المحورالأفقي.من جانبه أكد أستاذ مشارك بكلية طب الأسنان الدكتور خالد المعمر أن الطرق الحالية في الفحص السريري تجري دون تحديد درجة الميلان والانحناءات بالدقة المطلوبة مما يتطلب إجراء فحص إضافي لتحديد درجة الميلان بصورة دقيقة وتفصيلية، مبيناً أن أداة قياس انحراف الاطباق تعطي نتائج دقيقةً وعملية عند احتساب درجة الميلان سريرياً وبشكل سهل وآمن، مشيراً إلى أن هذه الأداة تستخدم في الفحص السريري حيث يُطلب من المريض أن يعض على لوحة العضة، وفي حالة وجود ميلان في الإطباق يتم تحديد واحتساب درجة الميلان باستخدام المنقلة، وعليه يتبين للطبيب المعالج تحديد درجة و اتجاه الميلان في تلك المرحلة المبكرة من الفحص السريري دون الحاجة لإجراء فحوص بالأشعة السينية أو المقطعية.// انتهى //10:36ت م0035