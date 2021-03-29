الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسيبحث المنتخب السعودي عن صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة عندما يستقبل نظيره الفلسطيني غداً الثلاثاء على جامعة الملك سعود ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.ويحتل الأخضر وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.ويسعى الأخضر السعودي الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض خلال شهر يونيو المقبل.وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي، أمام الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبدالإله العمري، رغم احتفاظ المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ببعض الأسماء الأساسية ومنح الفرصة كاملة لبعض الأسماء البديلة للوقوف على مستواها، لكنه في مباراة الغد سيدخل بالتشكيلة الأساسية بحثاً عن النقاط الثلاث التي سيقطع من خلالها شوطاً مهماً نحو بلوغ المرحلة الحاسمة.// انتهى //11:22ت م0047