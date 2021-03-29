إسلام آباد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ترحيب باكستان بمبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" واعتبرتها خطوة رئيسية نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.واهتمت بوصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة "مصحف الجوية" في باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021م.وسلطت الضوء على تطورات فيروس كورونا في باكستان حيث ارتفع معدل الإصابات اليومية بنسبة 11% منذ بدء الموجة الثالثة للفيروس، وتشديد السلطات الباكستانية إجراءات الإغلاق بما في ذلك الحظر على التجمعات للحد من انتشار الفيروس.وتطرقت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الصناعية وتسريع العمل على إكمال المناطق الصناعية الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.أفغانياً تناقلت صحف باكستان موقف الحكومة الأفغانية التي حذرت من احتمال "اندلاع الفوضى وحرب أهلية" في حال انسحاب قوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان قبل إحلال السلام.// انتهى //11:36ت م0050