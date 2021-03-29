القدس المحتلة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، قوله إن 150 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وتعزيز قواتها في البلدة القديمة وأزقتها.// انتهى //11:45ت م0051