الجزائر 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم على افتتاح جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة، مبرزة أن الهدف من هذه الاجتماعات اعتماد برامج وخطط عملية لتنفيذ إصلاحات اعتمدتها الحكومة من شأنها إعطاء إشارة انطلاق عجلة الاقتصاد بالارتكاز على المعرفة.وتناقلت تأكيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، أن حيازة الجزائر لكافة الوسائل للتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها، ليس مجرد خطاب للتسويق الإعلامي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد المجيد تبون عن معطيات ووقائع مثبتة حول حملات التشويه، نعلم مصدرها ومن يقف وراءها.وفي الشأن الليبي، تحدثت صحف الجزائر عن توجيه رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، طلبًا رسميًّا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسحب الخبراء العسكريين الأتراك الموجودين في طرابلس.وتطرقت إلى تحذيرات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من موجة ثالثة لانتشار فيروس كورونا في المغرب.// انتهى //11:48ت م0052