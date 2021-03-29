أبها 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسشرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في تنفيذ مشروع " مدرستي تُبرمج" داعية المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة وحضور اللقاءات الافتراضية المباشرة أو المسجلة المعلن عنها.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أتمت تدريب المعلمين والمعلمات في جميع القطاعات لتأهيلهم كمدربين مركزيين في مدارسهم على أن يحصلوا في نهاية المسابقة بحسب البرامج التدريبية على شهادات إتمام حضور البرنامج بمسمى "مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة" من المركز الوطني المهني والتعليمي.وعن آلية مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج المفعل لساعة برمجة أشار الجوني إلى أنه بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على الأدلة المتوفرة في منصة العودة إلى المدارس وتسجيل الدخول على حسابهم في " ماين كرافت" - الإصدار التعليمي أو المتصفح حسب طريقة التفعيل في المنصة بحيث يقوم الطالب والطالبة بالتفعيل لساعة برمجة مع المعلم أو المعلمة أو بشكل فردي باتباع الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي للطالب والطالبة والحصول على شهادة "ماين كرافت" وإرسال شهادة التفعيل لساعة برمجة إلى المعلم أو المعلمة.يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مسابقة "مدرستي تُبرمج" لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية.// انتهى //12:00ت م0053