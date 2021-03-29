الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واستفقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر عدداً من مشروعات الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها معاليه من أجل الاطلاع على جودة الطرق وخدماتها، والوقوف على أهم الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.وتفقد معاليه مشروع استكمال ازدواج طريق الخضراء / الحصينية، ومشروع تقاطع الخضراء، ومشروع طريق نجران/ شرورة / الوديعة.وجاءت جولة معالي الوزير على مشروعات الطرق في منطقة نجران في إطار زيارته للمنطقة التي شهدت تدشين مشروعين تنمويين من مشروعات وزارة النقل بمنطقة نجران لخدمة الطرق ومرتاديها.كما تأتي هذه الجولة ضمن جولات ميدانية عديدة يقوم بها معالي وزير النقل لتفقد مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، والاطلاع على سير العمل بها، وتلمس مدى جاهزيتها، ونسبة ما تم إنجازه وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة لكل مشروع.وتهدف الجولة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، ولتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين منها؛ وذلك تحقيقًا لأهداف ومبادرات الوزارة في إطار رؤية المملكة 2030م.// انتهى //12:03ت م0054