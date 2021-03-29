الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسزار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو" في جدة، باعتباره أحد الأجهزة المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي.وألتقى خلالها بمستشار الاتحاد الدكتور محمد أحمد الصبيحي، الذي قدم شرحاً تفصيلياً لجهود الاتحاد حيال تحقيق أهدافه الرئيسة التي تتمثل في إنتاج وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة واللغة العربية، مشيراً كذلك إلى عمل الاتحاد نحو إبراز الصورة الصادقة المشرفة والحقيقية للأمة الإسلامية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تشنها بعض الأجهزة الإعلامية واستجابة لمتطلبات الواقع الراهن الذي يعيشه العالم أجمع بما فيه العالم الإسلامي.بدوره أكد السحيباني خلال الزيارة على أهمية دور الاتحاد في خدمة قضايا التعاون الإسلامي في ظلِّ العديد من التحديات التي تشهدها الساحة وتتطلب التكاتف في إطار مبادئ العمل الإسلامي المشترك التي أرستها منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين في ذات المجال في ظل التحدي الكبير الذي تواجهه الإذاعات والهجمات الإعلامية الشرسة لبعض الفضائيات التي تتطلب منا المزيد من الحراك الإعلامي والتعاون لمواجهة تلك الهجمات الإعلامية.ونوه في اللقاء بدور الاتحاد في مناقشة هموم العالم الإسلامي، والدور الكبير لمختلف الإذاعات في نشر الوسطية والتسامح، والتأكيد على مفهوم الاعتدال وكذلك مواجهة الفكر المتطرف، إضافة إلى رسالة الاتحاد في تفعيل الدور التنسيقي في مجال تخصصه لما له من خبرة كبيرة في التعاطي مع قضايا الإعلام المعاصر.// انتهى //12:13ت م0057