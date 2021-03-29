الطائف 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسشرع فريق متخصص من دارة الملك عبدالعزيز بجولات ميدانية لتوثيق مزارع الورد ومعامل ومصانع تقطيره وتصنيعه ضمن جولة يقوم بها الفريق تزامنا مع مهرجان الورد الـــ 16 الذي تتواصل فعالياته حاليا بجامعة الطائف .وتضمنت الجولة العديد من المواقع السياحية وفي أكثر من 20 موقعا سياحيا بالمحافظة ، ومنها الهدا والشفا والمخاضة ، ووادي وج، والمثناة ، ووادي الغديرين ، والبني ، والحدبان ، والمنطقة التاريخية، بوسط البلد ، وقصر شبرا التاريخي .وخرجت الجولة التوثيقية بـــ 11 لقاء ومقابلة مع عدد من كبار السن والمزارعين والنحالين والمهتمين بزراعة الورد من أبناء الطائف .وأوضح منسق الجولة التوثيقية بالدارة علي العنزي أن الهدف من الجولة معرفة تاريخ الطائف من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، مشيرا أن المقابلات الشفوية كانت بواقع 15 ساعة تسجيلية مع المهتمين بزراعة الورد من الأعيان وكبار السن.وأبان أن الجولة تضمنت توثيق صناعة الورد الطائفي بمختلف مراحله بدءاً من المزارع ، وتسويقه ، وصولاً إلى آخر مراحل التعبئة والتقطير.// انتهى //12:17ت م0058