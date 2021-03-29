مسقط 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 796 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة وتعافي 524 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 84 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 505 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 161.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة /156883/ حالة والمتعافين 142944 والوفيات 1662 .// انتهى //12:18ت م0059