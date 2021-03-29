الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسعقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -عن بعد- اليوم، اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها لجان المجلس المتخصصة، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ .كما قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.وأحالت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد.يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تُكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.// انتهى //15:21ت م0126