بريدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسحققت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة خدمات العملاء والفروع والمكاتب رقماً مميزاً في خدمة مشتركيها عبر بوابة التصديق الإلكتروني ، حيث تجاوز عدد المشتركين في البوابة أكثر من 10.000 آلاف مشترك.وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء والفروع والمكاتب بالغرفة سمير الحربي، أن الغرفة دائماً تتطلع إلى المزيد من إحراز التقدم والتطور التقني وتقديم أفضل التسهيلات للعملاء، مفيداً بأن إدارة خدمات العملاء والفروع والمكاتب تشكل واحدة من أهم الإدارات في الغرفة، وتعد قناة الاتصال والتواصل المباشر بين الغرفة ورجال الأعمال والتي تقدم الخدمات المباشرة للمشتركين، مواكبةً للتطور الرقمي وفعالية الإنتاج وسرعة الحصول على الخدمة بأيسر الطرق وبأسرع إنجاز متقن.وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من كافة خدمات البوابة الإلكترونية المتمثلة في ( تسجيل المنشآت الجديدة ، وتجديد الاشتراك ، وتصديق الوثائق الخاصة بالمشتركين ، وتحديث بيانات المشتركين ، وإصدار شهادات الاشتراك )، إضافةً لتقديم خدمات إصدار التراخيص والشهادات كإصدار تصاريح المسابقات، وإصدار شهادات المنشأ لإعادة التصدير، ودليل إجراءات إدارة المشتركين، ودليل درجة التميز .// انتهى //15:25ت م0129