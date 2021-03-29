الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واساعتمد بنك التنمية الاجتماعية خلال شهر فبراير لعام 2021م تمويل عدد من المنشآت الصغيرة والناشئة في مناطق المملكة كافة، وذلك ضمن دور البنك لتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة من خلال منتجات البنك وخدماته بشقيها المالي وغير المالي .واعتمد البنك تمويل 433 منشأة، بقيمة تتجاوز 170 مليون ريال، تنوعت ما بين مشاريع (صناعية، طبية، تقنية، تجارية، طاقة متجددة وغيرها)، وحرص البنك من خلال التمويل إلى الوصول لجميع فئات المجتمع وتغطية جغرافية شاملة، حيث بلغت نسبة قيمة التمويل خلال هذا الشهر، خارج المدن الرئيسية (الرياض – جدة – الدمام) 64% ، من إجمالي التمويل.كما يسعى البنك في دعمه وتمويله للمنشآت الصغيرة والناشئة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والشابات على الخوض في عالم الأعمال وتحقيق طموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة للتمكين الاقتصادي للمنشآت على مختلف مراحلها وقطاعاتها، ويمكن للراغبين بالاستفادة من منتجات البنك وخدماته التقديم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.sdb.gov.sa.// انتهى //15:27ت م0130