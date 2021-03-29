برازافيل 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، برئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو أمبالو الذي بدا أمس زيارة عمل إلى الكونغو.وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين برازافيل وبيساو، في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين.وأشار البيان إلى أن الرئيس الغيني هنا نظيره الكونغولي على فوزه بولاية رئاسية جديدة بنسبة خلال الانتخابات الأخيرة، والمنتظر أن تعلن نتائجها النهائية لاحقا من طرف المحكمة الدستورية في برازافيل.// انتهى //15:32ت م0131