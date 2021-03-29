واغادوغو 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسقتل شخص وأصيب آخران في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على قرية "غورما" ببوركينافاسو.ونقلت وكالة الأنباء البوركينية تأكيد مصدر أمني أن الهجوم تعرضت له عناصر من "الدفاع الذاتي"، وهي عناصر مدنية متطوعة، خضعت لتكوين سريع، وزودتها السلطات بسلاح خفيف وأدوات اتصال، للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة.مما يذكر أن بوركينافاسو تعرضت لهجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2015، وقد تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص بين مدني وعسكري، وتعد المناطق الواقعة في الشمال والوسط والشرق، الأكثر عرضة لهجمات الجماعات المسلحة، وخاصة منها القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، والتي تعرف بالحدود الثلاثية، وتصنف على أنها الأكثر خطورة في الساحل.// انتهى //15:33ت م0132