المدينة المنورة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسزار سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمنطقة المدينة المنورة، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الشيح طلال بن رازن الرحيلي وعدد من المتخصصين.وتجول السفير الدنماركي في المجمع وأقسامه واطلع على ساحة الإنتاج كما استمع إلى شرح موجز عن إصدارات المجمع من مصاحف وترجمات ونشر رقمي وآليات توزيعها والإمكانات الكبيرة التي وفرتها المملكة له.وقدم السفير الشكر الجزيل لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمة لكتاب لله، مشيداً بما شاهده من تقنيات وخدمات متطورة وحجم الإنتاج السنوي الذي يزيد عن ١٨ مليون نسخة سنوياً تقدم مجاناً لجميع دول العالم.// انتهى //15:35ت م0133