الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسشاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ (55) للجنة العربية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (عن بعد)، الذي عقد تزامنًا مع الاحتفال باليوم العربي للتقييس لهذا العام في 25 مارس 2021م، وحضرته وفود من 18 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية، بجانب رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، والأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية IEC، ومدير العلاقات الخارجية في الجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM) وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.واستعرضت هيئة التقييس مسيرتها على مدار 17 عامًا من النجاح والريادة في مجال التقييس، ودورها الرئيس في دعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بما يسهم في تعزيز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، وما حققته من إنجازات في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تجاوزت 23500 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة تغطي عددًا من القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، إلى جانب المنظومة الخليجية للتحقق من المطابقة في السوق الخليجية المشتركة، ودورها في استكمال عناصر البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء من خلال تأسيس مركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمترولوجيا والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز التدريب الخليجي للتقييس.كما استعرضت الهيئة إنجازاتها ودورها الريادي في مجال التقييس إقليميا ودوليًا من خلال علاقتها وشراكاتها المتميزة مع التحالف الدولي للتقييس الذي يشمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتوقيع (62) مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المناظرة.وشارك رئيس هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاحتفال بمناسبة اليوم العربي للتقييس، مهنئًا المنظمة على اسمها الجديد الذي أضاف بشكل مباشر نشاط التقييس والذي اعتُمد من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي، وما يشكله ذلك من اهتمام كبير من المنظمة وأعضائها بمجال التقييس ودوره المهم في عملية التنمية وتعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصادات العربية في إطار الممارسات الدولية ذات العلاقة.وكانت الهيئة قد شاركت في الاجتماع الثامن للجنة العربية لتقييم المطابقة الذي عقد بتاريخ 22 مارس 2021م، وتناول العديد من الموضوعات المهمة منها دليل اللوائح الفنية لفئات المنتجات، ومقترحات الهيئة بشأن المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ضوء المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، كما شاركت الهيئة أيضًا في الاجتماع الـثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس، الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2021م.الجدير بالذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وقعت مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 2009م والتي يقع مقرها بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وجُددت في شهر فبراير 2018م، وشملت التعاون في مجالات التقييس بالشكل الذي يعزز العمل العربي المشترك، ويدعم المشاركة الفاعلة في التقييس الإقليمي والدولي.// انتهى //15:36ت م0134