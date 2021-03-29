لندن 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسدعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، المواطنيين إلى توخي الحذر والاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية مع بدء تخفيف حالة الإغلاق التام في إنجلترا.وناشد جونسون المواطنين إلى المشاركة في الأنشطة الرياضية وفقًا للوائح المعلنة، حيث أوصى الأطفال بممارسة النشاط البدني لمدة ساعة في اليوم، والبالغين لمدة 150 دقيقة على الأقل.على صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء مكتب جديد لتطوير الصحة ومعالجة السمنة وضعف الصحة العقلية في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد رحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا.ووفقًا للوائح الجديدة، سيسمح ابتداء من اليوم في إنجلترا لستة أشخاص أو عائلتين بالتجمع في المناطق المفتوحة أو الحدائق، كما أعطي الضوء الأخضر لفتح ملاعب كرة القدم والتنس والقولف وغيرها من الأنشطة الرياضية من دون جمهور.// انتهى //15:37ت م0136