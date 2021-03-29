الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسعُقد -عبر الاتصال المرئي- اليوم، الاجتماع الرابع لمديري التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بمشاركة مديري التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة وطرح مجموعة من الموضوعات والنقاط ذات العلاقة بالعمل الإعلامي العسكري المشترك، ودراسة مجموعة من التوصيات المرفوعة من قبل فرق عمل الإعلام العسكري.يأتي الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات المقررة، التي تهدف لدعم مسيرة التكامل العسكري الخليجي بين القوات المسلحة في دول المجلس.// انتهى //15:37ت م0137