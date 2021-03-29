نجران 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنظمت جامعة نجران اليوم، لقاءً -عن بُعد- بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي, أن اللقاء يُعزز بيان هيئة كبار العلماء، منوهًا بجهود الدولة في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال, مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية ومحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، تأكيدًا لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع.وتناول اللقاء بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات.وتطرق المشاركون في اللقاء لمكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة , وأهمية لزوم الجماعة .// انتهى //16:40ت م0173