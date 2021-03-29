اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على تراجع
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
بغداد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
أغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم متراجعًا بنسبة 0.41%, متوقفًا عند 576.99 نقطة.
وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 8 أخرى, فيما حافظ 8 من الشركات على أسعار أسهمهما.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,200,312,474 سهمًا, بقيمة 742,545,073 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 568 صفقة, شملت 24 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
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