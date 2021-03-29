بغداد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم متراجعًا بنسبة 0.41%, متوقفًا عند 576.99 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 8 أخرى, فيما حافظ 8 من الشركات على أسعار أسهمهما.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,200,312,474 سهمًا, بقيمة 742,545,073 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 568 صفقة, شملت 24 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:42ت م0174