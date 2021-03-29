عام / محافظ أملج يلتقي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية ومدير بنك التنمية بالمنطقة
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
أملج 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
التقى محافظ أملج نايف المريخي اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك المهندس ممدوح العنزي، ومدير بنك التنمية بالمنطقة حامد العنزي .
واستعرض رئيس المجلس ومدير بنك التنمية , أهم الأهداف والمناشط والمشاركات المجتمعية لهاتين الجهتين، وما تقدمانه للأفراد في المجتمع في مجال تغطيتهما، وخدمة المجتمع في المحافظة وما يتبعها.
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16:42ت م
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