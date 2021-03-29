أملج 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسالتقى محافظ أملج نايف المريخي اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك المهندس ممدوح العنزي، ومدير بنك التنمية بالمنطقة حامد العنزي .واستعرض رئيس المجلس ومدير بنك التنمية , أهم الأهداف والمناشط والمشاركات المجتمعية لهاتين الجهتين، وما تقدمانه للأفراد في المجتمع في مجال تغطيتهما، وخدمة المجتمع في المحافظة وما يتبعها.// انتهى //16:42ت م0175