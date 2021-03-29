نجران 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسرأس محافظ حبونا عبدالله الدوسري ،اليوم الجلسة الثالثة للمجلس المحلي بالمحافظة للعام المالي١٤٤٢- ١٤٤٣ هـ.وناقش المجلس تعزيز الحماية الأمنية لسد وادي "حلال"، وسد "تريمه من خلال إنشاء بوابات آمنة وتعيين حراسات خاصة، وأهمية سرعة إنجاز خزان المياه بحبونا، ومشروع شبكة المياه والصرف الصحي، و استكمال سفلتة وإنارة مخطط المنتشر ، إضافة إلى متابعة التوصيات السابقة المتعلقة بمشروع ازدواج طريق حبونا - المنتشر، ومشروع طرق "كتنة".// انتهى //16:47ت م0178