عام / المجلس المحلي بمحافظة حبونا يناقش المشاريع القائمة بالمحافظة
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
نجران 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
رأس محافظ حبونا عبدالله الدوسري ،اليوم الجلسة الثالثة للمجلس المحلي بالمحافظة للعام المالي١٤٤٢- ١٤٤٣ هـ.
وناقش المجلس تعزيز الحماية الأمنية لسد وادي "حلال"، وسد "تريمه من خلال إنشاء بوابات آمنة وتعيين حراسات خاصة، وأهمية سرعة إنجاز خزان المياه بحبونا، ومشروع شبكة المياه والصرف الصحي، و استكمال سفلتة وإنارة مخطط المنتشر ، إضافة إلى متابعة التوصيات السابقة المتعلقة بمشروع ازدواج طريق حبونا - المنتشر، ومشروع طرق "كتنة".
// انتهى //
16:47ت م
0178