تبوك 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك قرار تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك استمرارًا لنهج الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي في كل عام.وأوضح أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك موسى الحربي أن اللجنة ستبدأ أعمالها من الآن لمتابعة أعمال الاستعداد للعام الدراسي المقبل كل فيما يخصه من إدارات تعليمية ومدرسية وأقسام تابعة لها ومكاتب التعليم في المحافظات التابعة لمنطقة تبوك.وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الرئيسة جاء على النحو التالي: المدير العام للتعليم رئيسًا للجنة، ونائبه المساعد للشؤون المدرسية، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية (بنين), والمساعد للخدمات المساندة، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات)، وأمين الإدارة العامة, وعدد من مديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم.لافتًا النظر إلى أن من مهام اللجنة الرئيسية متابعة عمل اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم، وإعداد خطط الاستعداد والخطط البديلة ورفعها للأمانة العامة لإدارات التعليم بالوزارة، ورصد البيانات المطلوبة في النظام بكل دقة ومطابقتها للواقع الفعلي وما يتم تنفيذه من مشروعات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة في معالجة الرصد ومعالجة الصعوبات، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على واقع الآداء ودراسة نتائجه.// انتهى //16:48ت م0179