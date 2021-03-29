سياسي / الوزير الجبير يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب وزير الخارجية الروسي
الاثنين 1442/8/16 هـ الموافق 2021/03/29 م واس
الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.
وجرى خلال الاتصال ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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17:01ت م
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