الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.وجرى خلال الاتصال ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:01ت م0183