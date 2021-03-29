السيح 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنظمت جامعة الأمير سطام بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة اليوم، ندوة علمية افتراضية بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذيرات من جماعة الإخوان الإرهابية" بمقر الجامعة في مدينة السيح.وقال معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد: إننا ننعم بقيادة رشيدة منهجها الوسطية والاعتدال ونبذ جميع مظاهر التطرف والغلو والإرهاب، مبيناً أن الجامعة أنشأت وحدة للوعي الفكري، ومن لبناتها إطلاق مشروع " نحو جامعة واعية" الذي يهدف إلى تشكيل وعي الطلاب والطالبات في كليات الجامعة وفروعها.وتناولت الندوة عدة محاور بمشاركة مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل، والباحث في القضايا والأمن الفكري الدكتور عبدالعزيز الهليل، والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف الشراري.واستعرض المشاركون بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل، كما حذرت من فكر وخطر جماعة الإخوان، فيما سلطت الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرفة والأساليب المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.ويأتي عقد هذه الندوة انطلاقاً من حرص الجامعة على تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء للوطن.// انتهى //17:02ت م0184