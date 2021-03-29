الرياض 16 شعبان 1442 الموافق 29 مارس 2021 واس.دعت إدارة تعليم منطقة الرياض الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها من المعلمين والمعلمات للمشاركة في المسابقة السنوية « مدرستي تبرمج » في نسختها الأولى التي تنطلق على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي من هذا العام 1442هـــ .وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أن تنظيم المسابقة يأتي بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين المعلمات, إضافة إلى تنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية .ولفت إلى أن المسابقة تحظى باهتمام ورعاية من وزارة التعليم وبإشراف مباشر من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد, مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان تنفيذية ولجان تدريبية مركزية للمسابقة بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني وشركة «مايكروسوفت».من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن مسابقة «مدرستي تبرمج» تمتد على مدى عام كامل وعلى مرحلتين , حيث تنطلق المرحلة الأولى تحت عنوان "ساعة برمجة " في جميع مدارس التعليم العام خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي 1442هــ ,وسيجري تفعيل ساعة برمجة لتعزيز ثقافة البرمجة في المدارس وتسجيل ساعات التفعيل للمعلمين والمعلمات والمدارس.فيما تنطلق المرحلة الثانية تحت عنوان " التصميم الإبداعي باستخدام ماين كرافت-الإصدار التعليمي" وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام القادم‪1442-1443‬هـــ. وسيجري فيها تسجيل وتحكيم مشاريع التصميم الإبداعية باستخدام «ماين كرافت التعليمي » للطلبة والمعلمين والمعلمات.//انتهى//17:03ت م0185