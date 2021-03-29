المدينة المنورة ١٦ شعبان 1442 هـ الموافق ٢٩ مارس 2021 م واسبحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد مع قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد حسين بن عبدالرحيم الخضير اليوم، سُبل التعاون المشترك وتنسيق الأعمال والجهود.كما ناقش الجانبان آلية تنفيذ الخُطط البيئية، لإنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة، لتحقيق الالتزام البيئي لدى جميع فئات المجتمع.// انتهى //18:06ت م0211