الدمام 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنظم مكتب التعليم بشرق الدمام، افتراضياً اليوم، اللقاء الإبداعي في التعليم الإلكتروني، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي وأكثر من 200 مختص بدول الخليج.وأوضح الدكتور العتيبي أن اللجنة المنظمة للقاء ستطلق موقع إلكتروني يهتم بنشر التجارب التعليمية الناجحة بعد مراجعتها للاستفادة منها سعيًا لاستدامة العمل، حيث تقدمت للقاء 46 تجربة ناجحة في الميدان التربوي بتعليم شرق الدمام.وأشار إلى أن اللقاء أوصى بالعمل على استثمار الأفكار الإبداعية في الممارسات التعليمية لرفع مستوى أداء المعلمين وتطوير قدراتهم التعليمية، وتحفيز الممارسات التعليمية المتميزة وإبرازها في الميدان التربوي والاستفادة القصوى منها، والمساهمة في تبادل الأفكار والخبرات بين المعلمين لإيجاد بيئة تفاعلية إيجابية في ظل وجود التعلم الإلكتروني.// انتهى //18:14ت م0213