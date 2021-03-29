السيح 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسدشن محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم، فعاليات المرحلة الثالثة من حملة التشجير في مراكز وقرى الخرج، تحت شعار "معاً نغرسها".وتشمل المرحلة الثالثة من الحملة تشجير جانبي وادي السهباء الواقع شمال شرق مدينة السيح، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية والفرق التطوعية.وتهدف الحملة إلى المساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الخرج، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار التصحر، وتشجيع المشاركات المجتمعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات للحفاظ على الغطاء النباتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:22ت م0214