الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسطرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم, مسودتي مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة، بهدف عرضهما للعموم لإبداء المرئيات والمقترحات، مستهدفة المهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي بشكل خاص.ويهدف مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف إلى حثّ الكيانات الوقفية على التحوّل نحو المؤسسية، عبر تحفيزها على تطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة، فيما تتضمن لائحة أعمال النظارة عدداً من الضوابط التنظيمية لأعمال نظارة الأوقاف، التي تتناول أهم أعمال النظارة التي تبدأ بالتوثيق والتسجيل، مروراً بواجبات الالتزام بشرط الواقف والقيام على شؤون الوقف واستثماره وصرف غلته، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية وذات العلاقة، كما تتضمن اللائحة آليات الإشراف والرقابة التي توضح المخالفات المترتبة على عدم الالتزام باللائحة والعقوبات على المخالفين.كما تهدف الوثائق التنظيمية المطروحة إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته؛ وذلك من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف وإقرار مبادئ الحوكمة الرشيدة للكيانات الوقفية، لتتحقق بذلك إحدى أهم الركائز المنبثقة عن إستراتيجية الهيئة والمتمثلة في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف.ودعت الهيئة العامة للأوقاف عموم المهتمين والعاملين في القطاع الوقفي إلى الاطلاع على المسودة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 23 أبريل 2021 من خلال مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/Governance/Pages/default.aspx, ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/BusinessOrganization/Pages/default.aspx .// انتهى //18:25ت م0216